Son dakika: Trabzonspor'un borcu açıklandı

Yayınlanma: 03.06.2023 - 12:12

Güncelleme: 03.06.2023 - 12:39

Trabzonspor'un 53. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda kulübün net borcu açıklandı. Gerçekleşen toplantıda, kulübün mali durumu ele alındı ve borç rakamı kamuoyuna aktarıldı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, yapılan toplantıda yaptığı açıklamada Trabzonspor'un net borcunun 3 milyar 32 milyon TL olduğunu duyurdu.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas, bu sezon istenilen başarıların yakalanamadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

"Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'umuz bu sezon maalesef istediği başarıları yakalayamamıştır. Görevi devraldığımız süreçte sürdürülebilir bir ekonomi politikası izlenmeye başlanmıştır. Göreve geldiğimiz andan itibaren 16 milyon Euro gibi acil ödemesi gereken tutar ödenmiş, geldiğimiz süreçten bugüne 24 milyon Euro gibi bir tutar başkanımız Ertuğrul Doğan yönetiminde ödenmiştir."