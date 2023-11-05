Trabzonspor'dan hakem tepkisi: 'Türk futbolu adına utanç verici'
Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Fenerbahçe deplasmanından aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Kafkas, "3 puan güzel, kazanmak güzel ama Türk futbolu adına utanç verici bir geceydi. O yüzden buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim" ifadelerini kullandı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Trabzonspor kafilesi, sabaha karşı havalimanında taraftarlarca coşkuyla karşılandı.
Karşılaşmanın ardından kente gelen bordo-mavili kafileyi, Trabzon Havalimanı'nda çok sayıda taraftar, meşale ve marşlar eşliğinde karşıladı.
"UTANÇ VERİCİ BİR GECEYDİ"
Futbolculara eşlik eden Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, gazetecilere, kendileri açısından güzel bir maç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"3 puan güzel, kazanmak güzel ama Türk futbolu adına utanç verici bir geceydi. O yüzden buruk bir sevinç yaşıyoruz diyebilirim. Gereken her şeyi Başkanımız söyledi, onun üzerine bir şey söylemeye gerek yok, zaten tüm Türkiye izledi. Gerçekten utanç verici bir geceydi. Yani bize yapılması, başkasına yapılması hiç önemli değil, futbola yakışmayan bir geceydi."
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
- 'Polat'lar tutuklandı: Dilan Polat ilk kez konuştu
- Özel kazandı, Barış Yarkadaş'ın o sözleri gündem oldu
- Polat çifti için tutuklama talebi!
- CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel
- Fuat Uğur, Özgür Özel'i hedef aldı
- İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Seçimin galibi Özgür Özel!
- Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı!
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı