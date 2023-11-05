Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal eleştirisi: 'Trabzon; Pendik, Rize değil'

Yayınlanma: 05.11.2023 - 10:39

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:39

Fenerbahçe, kendi sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, dev maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:

"Maç berabere bitse galibiyeti kaçıran Trabzonspor olurdu. Çok iyi hazırlanmışlar. Santim santim, saniye saniye hazırlanmışlar. Abdullah hoca, Türkiye'nin en iyi rakip analizi yapan hocalarından biri."

"FENERBAHÇE AYNI GELMEDİ"

"Fenerbahçe, buraya gelirken maçı Trabzonspor gibi yaşamadı. Trabzonspor'un sezona tutunması için Konyaspor'u falan değil Fenerbahçe'yi yenmesi gerekiyordu. İsmail Kartal, Pendikspor maçını Trabzonspor'u düşünerek oynamadı."

"Fenerbahçe ligin üst sıralarında yer alan hiçbir takımla oynamamıştı şu ana kadar. Pendik'i yeneyim diye Fred'den oldu Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kalbi Fred, onu tekletmeyeceksiniz. Şimdi stentle uğraşıyorsunuz."

"TRABZON; PENDİK, RİZE DEĞİL"

"Pendik savunamaz, Rize savunamaz, kontra yapamaz. Trabzonspor savunur da kontra da yapabilir. Fenerbahçe buraya kadar tarihi bir tablo ile geldi ama hafif hafif düşmeler başlamıştı."

"İsmail hocanın tıpkı Dzeko gibi Fred ve Tadic'i bu Konferans Ligi'nde oynatmaması lazımdı. Djiku sakatlandığı gün Fred'i kampa alması lazımdı hocanın.

"SZYMANSKI'NİN YOLU UZUN"

"Szymanski'nin daha çok yolu var. Büyük maçların küçük oyuncusu falan demem ama daha yolu uzun. Benim çok beğendiğim bir oyuncu Szymanski"

"Fenerbahçeli futbolcuların maçı 3-2'ye getirecek hali yoktu. Tuhaf bir şeyler oldu 2 tane penaltı oldu öyle 3-2 oldu maç. Maç boyunca 2 tane pozisyonu yok Fenerbahçe'nin."

"UĞURCAN 17 SANİYEDE ATTI"

"Üşenmedim baktım, Uğurcan 17 saniyede falan atıyordu kale vuruşlarını. 90+8'de gördü sarı kartı. Daha 5. dakikada uyarıyordu hakem Uğurcan'ı. Türkiye'de futbolun iklimi bu."

"Taraftar tam kopmak üzereyken gol geldi, taraftar da inanmaya başladı. Buna rağmen Fenerbahçeliler güçlü değildi. Bir boksör yumruk atar da yumruk gitmez ya, öyleydi Fenerbahçe."