Trabzonspor'dan maç sonu paylaşım!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 21:25

Güncelleme: 04.11.2023 - 21:40

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, "'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK" denildi.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

TADIC GÖNDERMESİ!

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini koydu.