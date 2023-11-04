Trabzonspor'dan maç sonu paylaşım!
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maç sonrası sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, "'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK" denildi.
İşte Trabzonspor'un paylaşımı:
‘VAR’INIZI ‘YOK’UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK. pic.twitter.com/Z2TfsLr5fs— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023
TADIC GÖNDERMESİ!
Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini koydu.
Balık için teşekkürler. ???? https://t.co/5L5yphIIyO pic.twitter.com/Mnv0BlxUcP— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 4, 2023
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