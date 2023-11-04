Trabzonspor'dan maç sonu paylaşım!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yendikleri maç sonrası sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.11.2023 - 21:25
Trabzonspor'dan maç sonu paylaşım!
Abone Ol google-news

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-2 yendikleri maçın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Trabzonspor'un yaptığı paylaşımda, "'VAR'INIZI 'YOK'UNUZU; HEPİNİZİ YENDİK" denildi.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı:

TADIC GÖNDERMESİ! 

Fenerbahçe hafta içinde Dusan Tadic'in İsmail Kartal'ın oğluyla birlikte balık tutma videosunu paylaşmıştı. Trabzonspor, bu videonun sonuna bir ek koydu ve Uğurcan Çakır'ın ile Paul Onuachu'nun balık yeme görüntülerini koydu.

 

 

 


trabzonspor fenerbahçe Trendyol Süper Lig

İlgili Haberler

Kadıköy'de soğuk duş! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye dur dedi... Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor

Kadıköy'de soğuk duş! Trabzonspor, Fenerbahçe'ye dur dedi... Fenerbahçe 2-3 Trabzonspor
Trabzonspor: 'Umarız, haftalardır devam eden ‘tiyatronun’ finali yarın akşam sahneye konulmaz!'

Trabzonspor: 'Umarız, haftalardır devam eden ‘tiyatronun’ finali yarın akşam sahneye konulmaz!'
Bakasetas ve Trezeguet müjdesi: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı

Bakasetas ve Trezeguet müjdesi: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler