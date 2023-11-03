Bakasetas ve Trezeguet müjdesi: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı

Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:15
Bakasetas ve Trezeguet müjdesi: Trabzonspor, Fenerbahçe maçı kadrosunu açıkladı
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesinde bordo-mavili takımın kamp kadrosu netlik kazandı.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan kadroda sakatlıkları bulunan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet de yer aldı.

Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok ise kadroda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu:

 


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