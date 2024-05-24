Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Çok zor geçen bir yılın ardından...'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 08:38

Güncelleme: 24.05.2024 - 08:38

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Attila Gökçe: "90+4’te Beşiktaşlı futbolcular rakip ceza alanında harman savururken 20 metreden fişek gibi bir şut, geceyi bitirdi. Kim miydi o golün sahibi? 11 milyonluk maliyetiyle ağızlara sakız olan Libyalı. El Mu’tasım Billah Ali Muhammed… Kısacası Al Musrati. Hadi alkışlayın onu!" (Milliyet)

"BELKİ İKİNCİSİ DE GELECEK"

Turgay Demir: "Beşiktaş'ta Musrati'yle birlikte, Gedson, Ghezzal, Salih, Necip, Masuaku da finalin en iyileri arasına isimlerini yazdırdılar. Ligde sezon başından beri bir türlü bekleneni veremeyen Beşiktaş böylece yerden yere vurulduğu sezonu bir kupayla kapatmayı garanti etti belki ikincisi de gelecek…" (Fotomaç)

"FİNALE YAKIŞTI"

Fatih Doğan: "Ghezzal'ın temposunun düştüğü anlarda 2-1'den sonra Rashica'nın alınışı doğru karardı. Sonrasında Muleka'nın yerine oyun Cenk'i çağırsa da Aboubakar girdi. Son dakikalarda Trabzon'un 2-2'yi bulması uzatmalarda Al Musrati'nin uzaktan golüyle hak edilmiş kupaya uzanması finale yakıştı. Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarının karşılıklı tören öncesi geçit oluşturup alkışlaması kupanın en güzel anlarından biriydi. Teşekkürler Trabzonspor, tebrikler Beşiktaş…" (Sabah)

"GERÇEK DEĞERİNE ULAŞTI"

Ali Gültiken: "Bu maçın başından sonuna kadar oyun olarak da skor olarak da Beşiktaş çok hak etti. Olması gerektiği gibi oynadı, yapması gerektiği gibi icraat yaptı. Çok zor geçen bir yılın ardından bu muazzam final hem oyuncuları hem de camiayı gerçek değerlerine ulaştırdı. Bir kez daha gördük ki Beşiktaş kadrosu iyi oyunculardan kurulu bir ekip. İyi bir takım görüntüsü vermesini camia çok bekledi. Finalde gördük ki bu oyuncular gerçek performanslarıyla hepsi farklı farklı değerlere sahipler." (Takvim)

"TARAFTARI MUTLU ETMEYİ BAŞARDILAR"

Oktay Derelioğlu: "Beşiktaş 2-1 öndeyken golleri kaçırıp geri çekildi. Duran topla skor beraberliğe geldi. Maç tam uzatmaya gidecek derken, Al Musrati beni de birçok sporseveri de şaşırtarak harika bir golle maçı Beşiktaş'a kazandırdı. Siyah-Beyazlı camia, kabus gibi geçen sezonu Türkiye Kupası ile biterek taraftarını mutlu etmeyi başardı." (Takvim)