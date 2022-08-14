Trabzonspor'dan Mountassir Lahtimi hamlesi!
Süper Lig ekibi Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Edin Visca'nın üzüntüsü devam ederken transferde çalışmalar hız kazandı. İddiaya göre bordo-mavililer, Faslı oyuncu Mountassir Lahtimi ile anlaştı.
Trabzonspor, Hatayspor karşılaşmasında sakatlık yaşayan Edin Visca'nın yerini hemen doldurdu.
Sporx'in haberine göre bordo-mavililer, Fath Union Sport de Rabat takımı ile 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi'nin transferi için el sıkıştı.
Fas Milli Takımı ile Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Lahtimi'nin, bugün akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edeceği ileri sürüldü.
21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.
Kariyerinde şu ana kadar 49 maça çıkan Lahtimi, 7 gol, 8 asitlik bir performans sergiledi.
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