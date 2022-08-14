Trabzonspor'un Marc Bartra'yı Türkiye'ye getireceği iddiası!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, stoper transferinde sona yaklaştı. İddiaya göre bordo-mavili takım, İspanyol oyuncuyu Trabzon'a getiriyor.
Bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsil edecek olan ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Real Betis forması giyen Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.
BARTRA, AĞAOĞLU İLE GELİYOR
A Spor'da yer alan habere göre; önceki günlerde transferi bitirmek adına Sevilla'ya giden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, Bartra ile birlikte Trabzon'a döneceği ifade edildi.
PRENSİPTE ANLAŞMAYA VARILMIŞTI
Bordo-mavili takımın, Marc Bartra transferi için kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.
TRABZONSPOR'UN TEKLİFİ
Bordo-mavili takımın, Bartra'nın bonservis bedeli için Real Betis'e 4 milyon Euro, oyuncunun kendisine de bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir ücret ödeyeceği öğrenildi.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden başarılı savunma oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 32 maçta 2.827 dakika sahada kalırken 2 gol kaydetti ve 6 kez de sarı kart gördü.
Bartra kariyerinde Borussia Dortmund ve Barcelona formalarını da giymişti.
Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan da, yapılan her transfer sonrası olduğu gibi Bartra transferi sonrası da sosyal medya hesabından bordo-mavili bir emoji paylaştı.
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