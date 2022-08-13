Trabzonspor'da Edin Visca'dan teşekkür mesajı
Trabzonspor'un Hatayspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan ve kolunda kırık tespit edilen Boşnak yıldız Edin Visca, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Visca, "Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen taraftarlarımıza ve tüm sporseverlere teşekkür ederim. Mesajlarınız bana çok moral verdi" ifadesini kullandı.
Atakaş Hatayspor ile dün oynan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca, destek mesajı gönderenlere teşekkür etti.
Visca, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, dün gece talihsiz bir sakatlık yaşadığını ifade ederek, "Bir süre çok sevdiğim futboldan uzak kalacağım. Bana destek mesajlarını ve dualarını gönderen tüm taraftarlarımıza ve sporseverlere teşekkür ederim." dedi.
Taraftarların mesajlarının kendisine moral verdiğini ifade eden Visca, "Takım arkadaşlarıma ligde ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda başarılar diliyorum. Sevgili taraftarlarımıza Şampiyonlar Ligi grupları için takımımıza sonuna dek destek vereceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.
İSTANBUL'DA AMELİYAT
Trabzonspor'un Boşnak futbolcusunun ameliyatının İstanbul'da yapılmasının planlandığı bildirildi. Bordo-mavili futbolcunun 2,5 ila 4,5 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi.
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