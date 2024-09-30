Trabzonspor'dan Ozan Tufan'ın sakatlığına ilişkin açıklama
Trabzonspor, Konyaspor maçında sakatlanan Ozan Tufan'ın sağlık durumuna ilişkini açıklamada bulundu.
Trabzonspor'da Ozan Tufan, Konyaspor maçında sakatlanmıştı. Bordo-mavili kulüp, Ozan Tufan'ın son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
"BAĞ YARALANMASI TESPİT EDİLDİ"
Trabzonspor'un açıklamasında, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Ozan Tufan’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak bileği dış yan tarafta bağ yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.
11 MAÇA ÇIKTI
Ozan Tufan bu sezon Trabzonspor formasıyla 11 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 635 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı veremedi.
Etiketler: #ozan tufan #trabzonspor #sakatlık
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