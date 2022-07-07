Trabzonspor'dan Simon Kjaer hamlesi geldi! Kjaer'in yanıtı olumsuz
Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe'de forma giyen Simon Kjaer, yeniden Türkiye yolunda. Milan'da forma giyen Danimarkalı futbolcunun Trabzonspor'a önerildiği ifade edildi.
Son olarak Aston Villa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Trezeguet'i kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine tanıdık bir isim geldi. Bordo-mavililerin, Süper Lig'de Fenerbahçe'de de forma giyen Simon Kjaer ile ilgilendiği öne sürüldü.
Yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen Kjaer, Milan'da gözden çıkarıldı. İtalyan devi, oyuncunun menajerinden kendilerine kulüp bulmasını istedi. Bunun üzerine deneyimli savunmacının adı Trabzonspor'la da anılmaya başladı.
YENİ ROTASI FIORENTINA
Akşam'ın aktardığı habere göre Simon Kjaer'in Trabzonspor'a gelmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri, Serie A ekiplerine ağırlık verirken Fiorentina ile yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldı.
2021-22 sezonunda Milan ile şampiyonluk yaşayan Simon Kjaer ligde sadece 11 maça çıkıp 803 dakika süre alabildi. Serie A'nın 15. haftasında çapraz bağları yırtılan Danimarkalı savunmacı sezonu kapatmıştı.
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