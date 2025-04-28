Trabzonspor'dan U19 takımı için paylaşım: 'Sizler bu ülkenin gururusunuz'
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde karşılaştığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabından karşılaşmaya dair paylaşımlar yapıldı.
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1'lik skorla kaybeden U19 Takımı için sosyal medya hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı.
Trabzonspor'un ilk paylaşımında, "Sizler bu ülkenin gururusunuz. Teşekkürler kuzeyin çocukları" denildi.
"TEŞEKKÜRLER KUZEYİN ÇOCUKLARI"
Bordo-mavililer, daha sonra ise, "Sizler; hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, imkansız gibi görünenin inanç ve emekle mümkün olabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Çocuklara umut, gençlere cesaret, herkese ilham oldunuz. Trabzonspor Kulübü; üretmeye, kazandırmaya, kazanmaya, Avrupa'da mücadele etmeye sonsuza kadar devam edecek. Bizleri gururlandırarak Avrupa ikincisi olan U19 Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. Yaşattığınız her an, her güzel duygu için teşekkürler Kuzeyin Çocukları!" diyerek bir paylaşım daha yaptı.
Trabzonspor'un bu paylaşımları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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