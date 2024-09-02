Trabzonspor'dan flaş sakatlık açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynanan Eyüpspor maçında sakatlanan Enis Destan'a dair açıklama yaptı.
Enis Destan'ın yapılan kontroller sonrası sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edildiği duyuruldu.
Konuyla ilgili Bordo-Mavililerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Enis Destan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Beşir, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor ile oynadığı karşılaşma sırasında rakibin müdahalesi sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Enis Destan’ın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sağ omuz bölgesinde bağ (akromioklavikular bağ) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır” dedi.
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