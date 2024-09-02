Trabzonspor'dan Şenol Güneş ile kritik görüşme!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 15:25

Güncelleme: 02.09.2024 - 15:50

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da teknik direktör çalışmaları sürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Fatih Tekke'den sonuç alamayan Trabzonspor rotasını bir diğer adayı Şenol Güneş'e kırdı. Tecrübeli teknik adam, Ertuğrul Doğan ile görüşmek üzere İstanbul'a doğru hareket ettiği iddia edildi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile bugün görüşme gerçekleştirecek. Tarafların anlaşması halinde resmi duyurunun kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş, daha önce Trabzonspor'da 4 dönem teknik direktörlük yapmıştı. 72 yaşındaki Şenol Güneş, Trabzonspor ile 2 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.