Trabzonsporlu Djaniny'ye Ligue 1'den kanca!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lyon, Lens ve Rennes'in, Trabzonspor'da iyi bir sezon geçiren yıldız oyuncu Djaniny ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Süper Lig lideri Trabzonspor'daki performansıyla adından sıkça söz ettiren Djaniny, Fransız kulüplerinin radarına girdi.
Fransız basınına göre, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Lens'in Trabzonspor ile en iyi sezonlarından birini geçiren Djaniny'yi kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Haberde, Lyon ve Rennes'in de oyuncuya ilgi duyduğu ancak Lens'in bu transfer için daha istekli olduğu kaydedildi.
SÖZLEŞMESİ 2023'E KADAR
31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor.
Djaniny, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 28 maçta 9 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.
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