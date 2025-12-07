Trabzonspor İzmir'de Ernest Muçi ile güldü: Göztepe 1-2 Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ile 76. dakikalarda Ernest Muçi kaydetti. Göztepe'nin tek golünü 85. dakikada Dennis kaydetti.

MUÇI'DEN SON 3 MAÇTA 5 GOL

Trabzonspor'un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

24 yaşındaki on numara, Göztepe, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırmayı başardı.

TRABZONSPOR'DA İKİ İSİM BEŞİKTAŞ'A KARŞI CEZALI

Trabzonspor'da 73. dakikada sarı kart gören Paul Onuachu ile 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Wagner Pina, 16. haftada Beşiktaş ile oynanacak mücadelede cezalı duruma düştü.

Göztepe'de de Rhaldney 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

TRABZONSPOR, 2. SIRAYA YERLEŞTİ

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken puanını 34'e yükseltti.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Başakşehir deplasmanında 2 puan kaybetmesiyle 15. haftayı 36 puanla lider durumdaki Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada kapattı.

G ÖZTEPE SAHASINDA İLK KEZ KAYIP

Bu sezon ligde ilk defa kendi sahasında kaybeden Göztepe, 26 puanla 4. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Ozan, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu.

Karşılaşmadan önemli anlar | Göztepe 1-2 Trabzonspor

90' KIRMIZI KART | Göztepe'de Rhaldney ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90' Göztepe'de Janderson ve Bokele oyundan çıkarken Salem ve Godoi dahil oldu.

90' Trabzonspor'da Mustafa oyundan çıkarken Sikan dahil oldu.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 9 dakika ilave edildi.

87' SARI KART | Andre Onana, topu oyuna geç soktuğu için sarı kart gördü.

85' Olaitan'ın vuruşu kaleci Onana'dan döndü seken topa vuran Dennis topu ağlara yolladı.

85' GOL | Göztepe'de Dennis farkı bire indiren golü kaydetti.

84' Trabzonspor'da Zubkov çıktı Arif girdi.

78' Trabzonspor'da Pina, Janderson'u gole giderken düşürdü. Hakemin kararı doğrudan kırmızı kart. Trabzonspor 10 kişi kaldı.

78' KIRMIZI KART | Trabzonspor'da Pina kırmızı kart gördü.

76' Duran topta sağ kanattan Zubkov topu uzak noktadaki Muçi'nin ayağına yolladı. Muçi gelişine vurdu, top ağlara gitti.

76' GOL | Muçi farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

75' SARI KART | Göztepe'de Rhaldney sarı kart gördü.

73' SARI KART | Trabzonspor'da Onuachu sarı kart gördü.

71' Göztepe'de Miroshi oyundan çıkarken Rhaldney dahil oldu.

70' Trabzonspor'da Olaigbe oyundan çıkarken Augusto dahil oldu.

64' Göztepe ön alanda kaptığı topla hızlı atak denedi. Juan'ın pası Olaitan'a gelmeden auta gitti.

61' Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe bir sakatlık geçiriyor.

60' Trabzonspor 2. gole çok yaklaştı! Ernest Muçi'nin pasında Onuachu ceza sahası içinde kaleciyi geçemedi. Ardından Mustafa'nın vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

59' Göztepe sol kanattan etkili olmaya çalıştı. Cherni'nin sert ortasında top Onana'da kaldı.

52' Göztepe'de Efkan Bekiroğlu çıktı, Olaitan oyuna dahil oldu.

46' Savunma arkasına sarkan Muçi'nin ilk şutunu Lis kurtarsa da ikinci şutunda top ağlarla buluştu.

46' GOL | Muçi, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

45' SARI KART | Trabzonspor'da Ozan Tufan, Arda Okan'a yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

43' Ceza sahası içinde frikik sonrası inanılmaz bir karambol yaşandı. Göztepe savunması topu güçlükle uzaklaştırdı.

43' SARI KART | Göztepe'de Janderson, Olaigbe'ye yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

31' SARI KART | Göztepe'de Heliton, Onuachu'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

19' Göztepe, Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortayla gole yaklaştı ancak karar ofsayt.

16' Trabzonspor, Zubkov ile hızlı çıkmaya çalıştı, ancak Ukraynalı oyuncu topu kaptırdı.

15' Janderson şık hareketlerle topu taşıdı. Folcarelli son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.

11' Kornerde Paul Onuachu gelen ortaya kafayı vurdu. Top az farkla yandana auta gitti.

11' Kazeem Olaigbe topu taşıdı ve içeriye çevirdi. Arda Okan topu engelledi. Korner.

8' SARI KART | Göztepe'de Miroshi, Pina'ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

5' Oleksandr Zubkov sağ kanattan topu taşıdı, orta yapmayı denedi ancak top doğrudan auta gitti.

4' Trabzonspor'da Wagner Pina bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edebilecek.

3' Ernest Muçi sağ kanattan ceza sahasına girdi ve şutunu attı. Kaleci Lis kurtarışı yaptı.

1' Karşılaşmada ilk yarı başladı.