Abdullah Ercan Trabzonspor'u değerlendirdi: ‘Geçen sezondan zor olur’

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

Takımın hazırlık maçlarında gösterdiği bir performans var. O, çok iç açıcı değildi. Ama iş resmiyete bindiği zaman Trabzonspor’un nasıl bir oyun oynayacağı merak ediliyordu. Bence geçen sezondan değişen bir şey yok. Trabzonspor bitirdiği yerden devam ediyor. Sivasspor geçen sezondan çok şey kaybetmiş, bunu da ekleyeyim. Süper Kupa maçının 20. dakikasından sonra Trabzonspor istediğini yaptı, moral buldu, gelecek sezonun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösterdi.

‘STOPER ALMASI LAZIM’

Tabii ki Trabzonspor’un oyuncu ve oyun anlamında eksikleri var. Edgar ve Hugo ikilisi, biri çabuk, kademelere girebilen, biri de topu oyuna sokabilen bire biri güçlü. Buradan yola çıkarsak Trabzonspor’un da gelecek sezon önde oynayacağını düşünerek çabuk ve sağ ayaklı bir stoper alması lazım. Denswil, Ahmetcan iyi stoperler ama sol ayaklı. Hugo da sol ayaklı olunca Abdullah Hoca sağ ayaklı, çabuk, geniş alanda rakibi yakalayabilecek bir stoper istiyor. Bence çalışıyorlar ama anladığım kadarıyla tamamlayamadılar.

‘ŞAMPİYONLAR LİGİ, ŞAMPİYONLUK KADAR ÖNEMLİ’

Trabzonspor, geçen sene Roma’ya çabuk elendi, hiçbir İstanbul takımıyla yarışmadı. G.Saray 13. oldu, Beşiktaş koptu, ikinci devre F.Bahçe biraz zorladı. Trabzonspor’un rakibi de yoktu. Ama bu sezon öyle olmayacak. Artı bu sene bir hedef daha çıktı Şampiyonlar Ligi ön elemesini geçmek. Bence şampiyonluk kadar kıymetli bir olay. Mutlaka takviye yapmak ve alternatif yaratmak zorundalar. İlk 11’de oynayabilecek bir sağ bek, belki Cornelius’a alternatif bir santrfor, belki de iki yönlü oynayabilen bir orta saha. Trabzonspor’un mevcut kadrosuna sanki bunlar ihtiyaç gibi duruyor.

‘EREN 1 NUMARAYIM DEMELİ’

Larsen çok deneyimli bir futbolcu, büyük liglerde oynamış, pozisyonunun gerekliliklerini çok iyi biliyor. Eren Elmalı çok potansiyelli bir oyuncu. İleride A Milli Takım sol beki olacak kadar yeteneklere sahip. Kasımpaşa’dan gelip Trabzonspor’un ilk 11’inde oynamak kolay değil, istikrar yakalamalı. Bize “Ben buranın ve Milli Takım’ın 1 numaralı oyuncusu olacağım” demesi lazım.

‘UMARIM NWAKAEME’Yİ ARAMAZ’

Aklımda bir soru işareti var. Trabzonspor özellikle iç saha maçlarında kapanan bir savunmayı açmak için inşallah Nwakaeme’yi aramaz. Nwakaeme, şapkadan tavşan çıkaran, tabir yerindeyse çilingir bir oyuncuydu. Bire bir adam eksiltmesi, yeneteğiyle birlikte çoğu maçı çevirdi. Geçen sezon kritik maçlarda ön plana çıktı.

‘TAKIM ÖZGÜVENLİ, İSTİKRAR VAR’

Takım çok özgüvenli. Şampiyon oldu. Yıllardır camianın üzerindeki baskı kalktı. İstikrar korundu, çok oyuncu kaybetmediler. İyi oyuncular aldılar. Bazı mevkilerde biraz geç kalındı diyorlar ama çok şey değişmez. Dorukhan da bir sağ stoper kadar iyi oynadı. Hocanın her dediğini yapan bir yönetim var. Ekonomik anlamda sorun yaşamayan bir oyuncu grubu var. Bunlar bir takım için avantaj.

‘KADRO DERİNLİĞİ SAĞLAMALI’

Trabzonspor kadro derinliğini sağlayabilirse sorun yaşanmayabilir. Ama saydığım mevkilerde kadroya takviyeler yapılmazsa, Şampiyonlar Ligi gruplarına da kalınması halinde Trabzonspor sıkıntı yaşayabilir. Bordo-Mavililerin hâlâ Hamsik dışında bir oyun aklı yok. Hugo’yu çıkardığın zaman defansta sıkıntı oluşuyor. Geçen sene 8 sol bek değişti. Şampiyonlar Ligi temposu çok yüksek. Biraz daha dinamik bir takım yapmak lazım. Kadro derinliği yaratabilirse tempoyu kaldırır. Mevcut kadroyla devam ederse sıkıntı yaşayacağı aşikâr. Takımın geçen sezondan 3 kulvarda oynayacak bir pratiği yok. Geçen sezon tek lig maçı oynuyordu.

‘HÜCUM GÜCÜ DEVAM EDER’

Geçen yıl hücumda sergilenen üst düzey performans, Sivasspor maçında yeni sezonda da devam edecek gibi göründü. Visca’nın olması, Trezeguet’nin gelmesi önemli. Trezeguet-Eren Elmalı uyumu pratik açısından eksik ama maç oynadıkça birbirlerini tanıdıkça o kanadın iyi işleyeceğini düşünüyorum. Trezeguet aynı zamanda biraz daha defansa yardım edebilen, pozisyon alabilen bir oyuncu.