Trabzonsporlu futbolcu Maxi Gomez'den taraftara mesaj!

21 Ekim 2022 Cuma, 14:06

Kısa sürede hem takıma hem şehre alışarak Trabzonsporluların sevgisini kazanan Maxi Gomez, ülkesi Uruguay basınına bordo-mavili takımla ilgili açıklamalar yaptı.

Bordo-mavili kulübe geldiğinden bu yana çok sıcak bir ortam bulduğunu ve hiç yabancılık çekmediğini belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Sanki yıllardır bu kulübün bir parçası gibi hissettim" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIN ÖNÜNDE GOL ATMAK İSTİYORUM"

Zaman zaman şehirde gezdiğini ve taraftarın ilgisinden çok memnun kaldığını belirten Gomez "Burada futbol sevgisi çok yoğun yaşanıyor. Bu da sizin öz güveninizi yükseltiyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş derbisinde ligdeki ilk golünü attığını hatırlatan skorer oyuncu, "Şimdiye kadar 2 gol attım, ikisi de dış sahadaydı. Artık taraftar önünde gol atıp onları mutlu etmek istiyorum" dedi.