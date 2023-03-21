Trabzonsporlu futbolcu milli takım idmanını yarıda bıraktı

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde 25 Mart Cumartesi günü karşılaşacağı Ermenistan maçının hazırlıklarını sürdürdü. Milli futbolcu Eren Elmalı sakatlığı sebebiyle idmanı yarıda bıraktı.

AA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 21:31
Trabzonsporlu futbolcu milli takım idmanını yarıda bıraktı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta da Hırvatistan ile Bursa'da yapacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman basına açık gerçekleştirildi.

KUNTZ'TAN UYARILAR

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, antrenmanı sık sık durdurarak oyuncuları uyardı.

Kuntz'un, milli oyuncuları daha fazla ve hızlı pas yapmaları konusunda sert bir şekilde uyardığı görüldü.

Eren Elmalı

İDMANI YARIDA BIRAKTI

Çalışmanın son bölümünde sağ bacağından sakatlanan Eren Elmalı idmanı yarıda bıraktı.

Bacağı sarılan Eren, tedavisi için tesislere götürüldü.

Stefan Kuntz'un saha içinde oyuncularla yaptığı konuşmayla başlayan idman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenman minyatür kale çalışmasının ardından yarım sahada taktik çalışmayla tamamlandı.

Ay-yıldızlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


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