Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı

Süper Lig'in 18.haftasından Altay'ı geriden gelerek mağlup eden lig lideri Trabzonspor, İzmir'den dönerken uçakta horon ve kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

İHA
22 Aralık 2021 Çarşamba, 17:42
Trabzonsporlu futbolculardan uçakta horon ve kolbastı
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Altay’ı 2-1 mağlup eden lider Trabzonspor’da, futbolcular İzmir dönüşü uçakta horon ve kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

THY’ye ait özel uçakla İzmir’den Trabzon’a havalanan kafilede yer alan futbolcuların uçağın koridorunda horon ve kolbastı oynama görüntüleri Trabzonspor’un sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanırken, görüntülerde Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Serkan Asan ile Berat Özdemir’in horon oynadığı görüldü. Futbolcuların neşeli halleri görüntülere yansırken, Abdülkadir Parmak’ın da kolbastı oynadığı gözlendi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler