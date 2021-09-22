Trabzonsporlular Nwakaeme'nin takımda kalması için kampanya başlattı

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 08:49
<p>Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ve 5 maçta topladığı 13 puanla son 12 yılın en iyi dönemine imza atan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme performansı ile dikkat çekiyor.&nbsp;</p>

Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yapan ve 5 maçta topladığı 13 puanla son 12 yılın en iyi dönemine imza atan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme performansı ile dikkat çekiyor. 

<p>32 yaşındaki sol kanat, lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. 2 de asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı.&nbsp;</p>

32 yaşındaki sol kanat, lig ve Avrupa'da kaydettiği 5 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda. 2 de asist yapan Nijeryalı futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. 

<p>Daha önce birçok kez bu tarz oyuncuların kaybedildiğini belirten taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olarak bir saat gibi kısa bir sürede 30 bini aşkın, "NwakaemeSözleşmesiYaşatır" paylaşımı yaptı.</p>

Daha önce birçok kez bu tarz oyuncuların kaybedildiğini belirten taraftarlar sosyal medya üzerinden organize olarak bir saat gibi kısa bir sürede 30 bini aşkın, "NwakaemeSözleşmesiYaşatır" paylaşımı yaptı.

<p>Nwakaeme, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray derbilerinde 1'er gol olmak üzere 4 kez fileleri sarstı.&nbsp;</p>

Nwakaeme, bordo-mavili takımın ilk haftasında 5-1 galip geldiği Malatyaspor, ikinci haftada 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor, 3. haftada 1-0 yendiği Giresunspor maçı ile 2-2 biten Galatasaray derbilerinde 1'er gol olmak üzere 4 kez fileleri sarstı. 

<p>Fırtına bu periyotta 10 puan aldı. Ayrıca son Kasımpaşa maçında da Nwakaeme, Bakasetas'ın golünün asistini yaptı.</p>

Fırtına bu periyotta 10 puan aldı. Ayrıca son Kasımpaşa maçında da Nwakaeme, Bakasetas'ın golünün asistini yaptı.

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