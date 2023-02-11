Trabzonsporlu Marc Bartra'dan depremzedelere destek

Süper Lig ekibi Trabzonspor’un İspanyol stoperi Marc Bartra, hayranı olan küçük taraftara hediye ettiği formayı satın alarak depremzedeler yararına açık artırmaya sunacak.

DHA
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 11:20
Trabzonsporlu Marc Bartra'dan depremzedelere destek
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden sonra afetzedelere yardımlarda bulunan futbolculara Trabzonsporlu Marc Bartra da katıldı.

İMZALI FORMASINI SATIN ALACAK

Başarılı oyuncu, formasını hediye ettiği Çınar Ayık’ın (10) depremzedeler yararına formayı açık artırmaya çıkardığını öğrenerek taraftarın ailesiyle iletişime geçti.

Küçük taraftardan formayı satın alma sözü veren yıldız stoper, imzalı formasını geliri depremzedelere bağışlanmak üzere yeniden açık artırmaya çıkaracak.



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