Depremden son anda kurtulan depremzede: 'Depremin sesi hâlâ kulağımda'

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 10:39

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 11:07

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremlerin ardından depremzedeler, İzmir'e getirilmeye başlandı.

Kahramanmaraş'tan 40, Gaziantep'ten ise 6 depremzede, Çiğli ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cihannüma Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Depremzedelerin boş yurtlara, otellere ve misafirhanelere yerleştirileceği öğrenildi.

"O ANI, O GECEYİ UNUTMUYORUM"

Depremden son anda kurtulduğunu kaydeden Mahmut Hülagu, "Bu deprem, yüzyılın en şiddetli depremiydi. Kabus gibiydi. Bizim için 'Anlatılmaz yaşanır' denilen bir olaydı. O anı, o geceyi hiç unutamıyorum. Depremin sesi hala kulağımda. O anda evlerin yıkılması, insanların korku ile binalardan kendilerini dışarı atması, yardım çığlıkları hepsi gözümüzün önünde. Bizim de oturduğumuz evde hasar oluştu, son anda dışarı çıkarak canımızı kurtardık. Son nefesimizi vereceğimizi düşündüm. Dua ettim, Allah'a sığındım ve son anda kendimizi dışarı attık. O anda deprem olmaya devam ediyordu" diye konuştu.

"ÇARESİZLİK DİZ BOYUYDU"

Sarsıntının 90 saniye sürdüğünü söyleyen Hülagu, "Deprem neredeyse 90 saniye boyunca sürdü. Canımızı kurtardık ama dışarıda kar ve soğuk, çaresizlik diz boyuydu. Ailemden çok sayıda kişiyi kaybettim. Hepsine Allah rahmet eylesin. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta her şey çok kötüydü. Allah bir daha yaşatmasın, acımız çok büyük. Kahramanmaraş'tan İzmir'e 40 kişi otobüsle geldik. İzmir'de olduğum için de memnunum" dedi.