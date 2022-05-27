Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten yeni dövme: '61'

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, kariyerinin ilk şampiyonluğu sonrası koluna bordo-mavililerin dövmesini yaptırdı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mayıs 2022 Cuma, 20:58
Trabzonsporlu Marek Hamsik'ten yeni dövme: '61'
Abone Ol google-news

Trabzonspor formasıyla kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşayan Marek Hamsik, taraftara daha önce verdiği dövme sözünü tuttu.

34 yaşındaki Slovak yıldız, söz verdiği dövmeyi yaptırdı ve koluna "61 şampiyon" yazdırdı.

Bu anı Instagram hesabından da paylaşan Hamsik'e bordo-mavili taraftarlardan büyük övgü geldi.


süper lig trabzonspor Şampiyon marek hamsik

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler