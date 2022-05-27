Türkiye Kupası finalinden dönen Sivassporlu taraftarlar, kentte kutlama yaptı

27 Mayıs 2022 Cuma, 19:15

Demir Grup Sivasspor'un, İstanbul'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yukatel Kayserispor'u normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma bölümünde 3-2 mağlup ederek kupayı kazanmasının ardından otobüslerle Sivas'a dönen taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye Kupası final maçında Yukatel Kayserispor'u mağlup eden Demir Grup Sivasspor, tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi oldu.

Belediyenin organizasyonuyla 200 otobüsle gittikleri İstanbul'daki kupa finalinde takımlarını yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı taraftarlar, kente döndü.

Tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda otobüslerden inen taraftarlar, meşale yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, daha sonra otobüslerle şehir turu yaptı.