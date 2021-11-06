Trabzonsporlu taraftarlar sokağa döküldü, galibiyeti kutladı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 22:06

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Namağlup liderliğini koruyan bordo-mavililerin galibiyetinin ardından taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokağa döküldü.

Bayram yerine dönen Trabzon’da taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Meşaleler yakarak galibiyet sevincini yaşayan bordo-mavili taraftarlar Maraş Caddesi’ni araç trafiğine kapattı.

Cadde ortasından kolbastı oynayan taraftarlar galibiyetin sevincini doyasıya yaşadı.

Çok sayıda taraftar galibiyet sevincini "Şampiyon Trabzon", "Bize her yer Trabzon" şeklindeki sloganlar ile kutladı.



