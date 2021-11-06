Rdıvan Dilmen'den Beşiktaşlı oyuncuya eleştiri

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 21:58
<p>Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.</p>

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

<p>TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı. Dilmen, siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'yı eleştirdi.</p>

TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumladı. Dilmen, siyah-beyazlıların Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'yı eleştirdi.

<p>İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:&nbsp;</p><p>"Beşiktaş'ın bu yıl atanı az, tutanı fena değil ama nereye kadar tutacak? Trabzonspor'da kalecinin çok büyük etkisi var. Trabzon'da stoperde Hüseyin var, Abdülkadir gibi hocası oyundan alınca ağlayan isim var."</p>

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları: 

"Beşiktaş'ın bu yıl atanı az, tutanı fena değil ama nereye kadar tutacak? Trabzonspor'da kalecinin çok büyük etkisi var. Trabzon'da stoperde Hüseyin var, Abdülkadir gibi hocası oyundan alınca ağlayan isim var."

<p>"Bir oyuncunun sakatlığı, Bakasetas gibi bir yıldızın sakatlanması; bu cümle yanlış anlaşılmasın, rabbim ona acil şifalar versin ama Trabzonspor'un lehine oldu. Siopis, Berat ve Hamsik bunlar daha toplu ve daha takım haline geldiler."</p>

"Bir oyuncunun sakatlığı, Bakasetas gibi bir yıldızın sakatlanması; bu cümle yanlış anlaşılmasın, rabbim ona acil şifalar versin ama Trabzonspor'un lehine oldu. Siopis, Berat ve Hamsik bunlar daha toplu ve daha takım haline geldiler."

<p>"Uğurcan'ı konuşmaktan artık biz yorulduk, iyi oynamaktan hiç vazgeçmiyor. Muazzam bir yetenek."</p>

"Uğurcan'ı konuşmaktan artık biz yorulduk, iyi oynamaktan hiç vazgeçmiyor. Muazzam bir yetenek."

<p>"O güzelim Beşiktaş'ın bütün dengesini Teixeira bozdu. Beşiktaş'ın düzenini bozdu. Oyunun son bölümünde maçın iyi oyuncusu Pjanic'ti."</p>

"O güzelim Beşiktaş'ın bütün dengesini Teixeira bozdu. Beşiktaş'ın düzenini bozdu. Oyunun son bölümünde maçın iyi oyuncusu Pjanic'ti."

<p>"O kadar yoruldu ki; geldiğinden bu yana en çok koştuğu maçlarından bir tanesidir."</p>

"O kadar yoruldu ki; geldiğinden bu yana en çok koştuğu maçlarından bir tanesidir."

<p>"Teixeira çıkıncaya kadar dinlenerek oynadı. Beşiktaş eksik oynadı. En önemlisi de düzenini kaybetti. Pjanic çok iyi oynamasına rağmen, Josef'i de kaybetti."</p>

"Teixeira çıkıncaya kadar dinlenerek oynadı. Beşiktaş eksik oynadı. En önemlisi de düzenini kaybetti. Pjanic çok iyi oynamasına rağmen, Josef'i de kaybetti."


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