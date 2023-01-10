Trabzonsporlu taraftarlardan Abdullah Avcı'ya destek
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, destek için evinin önüne gelen bordo-mavili taraftarlara seslendi. Avcı, "Düşünceniz, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
Bordo-mavili taraftarlar, Trabzonspor ile yollarını ayıracağı iddia edilen teknik direktör Abdullah Avcı'ya destek oldu.
Bir grup Trabzonspor taraftarı, Spor Toto Süper Lig'de dün Corendon Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan bordo-mavili takımın teknik direktörü Avcı'nın görevden ayrılabileceği yönündeki söylemlerin ardından Yalıncak Mahallesi'ndeki evinin önünde toplandı.
Abdullah Avcı
MÜCADELEYE DEVAM KARARI
Tezahüratlarla Avcı'ya sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan deneyimli teknik direktörün görevi bırakmamasını istedi.
Evinin balkonundan taraftarları selamlayan Avcı, "Ayağınıza sağlık, ben de sizi seviyorum. Duygularınız, destekleriniz için teşekkür ederim. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
Taraftarlar, Avcı'nın geçen sezon şampiyonluk kutlamasında söylediği "Beyaz" adlı şarkının, "Teşekkür ederim öyle baktığın için" bölümünü seslendirdikten sonra buradan ayrıldı. Avcı'nın da bir süre şarkıya eşlik ettiği gözlendi.
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