İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'a konuk oluyor. İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2022 Cumartesi, 09:09
İstanbulspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oluyor. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 17 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 20.00'de oynanacak.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı teknik direktör Valerien Ismael, mücadeleyi tribünden takip edecek. Beşiktaş maça yardımcı antrenör Adam Murray idaresinde çıkacak.

Geride kalan haftalar sonrası İstanbulspor, topladığı 4 puanla 16. sırada yer alırken Beşiktaş ise 13 puanla 4. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Ghezzal, Atiba, Dele Alli maç kadrosunda yer almayacak. İstanbulspor'da ise Ethemi, Rroca ve Eslem Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek isimler.


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