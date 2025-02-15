Trabzonspor'un deplasman kabusu!

Yayınlanma: 15.02.2025 - 21:50

Güncelleme: 15.02.2025 - 21:50

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Bordo mavililer, bu mağlubiyetin ardından bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 11 deplasman karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı.

0-0 Sivasspor

0-0 Eyüpspor

0-0 Gaziantep FK

1-1 Hatayspor

2-1 Göztepe

3-1 Rizespor

2-1 Alanyaspor

4-3 Galatasaray

2-1 Samsunspor

0-0 Kayserispor

2-1 Beşiktaş