Trabzonspor'un deplasman kabusu!
Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 11 deplasmandan da galibiyetle ayrılamadı.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.
Bordo mavililer, bu mağlubiyetin ardından bu sezon Trendyol Süper Lig'de çıktığı 11 deplasman karşılaşmasından da galibiyetle ayrılamadı.
0-0 Sivasspor
0-0 Eyüpspor
0-0 Gaziantep FK
1-1 Hatayspor
2-1 Göztepe
3-1 Rizespor
2-1 Alanyaspor
4-3 Galatasaray
2-1 Samsunspor
0-0 Kayserispor
2-1 Beşiktaş
Etiketler: #trabzonspor #beşiktaş #Trendyol Süper Lig
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