Trabzonspor'un eski futbolcusu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 15.06.2024 - 12:41

Güncelleme: 15.06.2024 - 12:42

Trabzonspor, Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz golcü Kevin Campbell 54 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz futbolcunun yaşadığı ciddi hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, hastalığın detayları paylaşılmadı.

Campbell kariyeri boyunca Arsenal, Leyton Orient, Leicester City, Nottingham Forest, Trabzonspor, Everton, West Bromwich Albion ve Cardiff formaları giymişti.

Milwall'ın 26 yaşındaki kalecisi Matija Sarkic'in ardından aynı gün içinde Kevin Campbell'ın da hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.