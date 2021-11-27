Trabzonspor’un Karagümrük kadrosunda 4 sürpriz

27 Kasım 2021 Cumartesi, 17:27

Trabzonspor, Süper Lig’in 14’üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maç için İstanbul’a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak da yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek. Karşılaşma öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiren Trabzonspor, İstanbul'a gitti. Bordo-mavili ekipte sakatlıkları sona eren Hamsik, Bakasetas, Koita ve Abdülkadir Parmak, kafilede yer aldı.

Trabzonspor'un Karagümrük maçı kafilesinde; Uğurcan, Arda, M.Taha, Serkan, Peres, Dorukhan, Hugo, Edgar, Denswil, Trondsen, İsmail, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Parmak, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Koita, Cornelius ve Djaniny olmak üzere toplam 23 oyuncu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler ile Hüseyin Türkmen, Trabzonspor kafilesinde yer almadı.



