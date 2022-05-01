Trabzonspor'da şampiyonluğun mimarı Abdullah Avcı

01 Mayıs 2022 Pazar, 13:55

Antalyaspor ile berabere kalarak puanını 77'ye yükseltip, şampiyonluğu elde eden bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk özlemine son verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye uzanan bir şampiyonluk öyküsü yazdı.

37 sezondur şampiyon olamayan Karadeniz ekibi, Avcı ile 67 haftalık dönemde şampiyonluk ipini göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşattı.

Bordo-mavililer, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 9. haftasından itibaren 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Geçen sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı bir maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de berabere kaldı.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirerek Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

Bu sezonki maçlar

Trabzonspor, bu sezon ise 35 haftalık bölümde 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı 35 haftası geride kalan ligde 29 hafta liderlik koltuğunda oturtmayı başardı.

Trabzonspor'da ikinci kupası oldu

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı döneminde TFF Süper Kupa'yı müzesine getirdi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda geçen sezon Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.

Avcı, Süper Lig'de ilk kupalarını da bordo-mavili takımda yaşadı.

Fenerbahçe'nin rekorunu egale etti

Trabzonspor, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti.

Türkiye'nin en üst kademe liginde şampiyonluğu en erken ilan eden takım unvanı Fenerbahçe'ye ait. Sarı-lacivertli ekip, 1967-1968, 1969-1970 ve 2013-2014 sezonlarında bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı.

En çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru

Trabzonspor'un en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor.

Ligin bitimine 3 hafta kala 9 puanlık fark yakalayan Karadeniz ekibi, 12 puanlık rekorun 3 puan gerisinde bulunuyor.

Galatasaray, 1987-1988 sezonunda 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. Aradaki 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçmişti.