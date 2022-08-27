Trabzonspor’un son transferi Naci Ünüvar yarın imza için geliyor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Hollanda ekibi Ajax'ın genç oyuncusu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Ünüvar'ın yarın sabah saatlerinde Trabzon'a geleceği öğrenildi.
Trabzonspor’un Ajax’tan transfer ettiği Naci Ünüvar, resmi sözleşme imzalamak için yarın kente gelecek.
Bordo-mavililer, uzun süredir transfer listesinde olan Ajaxlı genç oyuncu Naci Ünüvar’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Satın alma opsiyonunda uzlaşı sağlanamayan oyuncu, Temmuz ayında Ajax ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı. Sol kanat ve 10 numara oynayabilen golcü oyuncu, yarın sabah 07.40'ta Trabzon'da olacak.
Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın akşam oynanacak Galatasaray maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan oyuncu, karşılaşmayı tribünlerden takip edecek.
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