Trabzonspor'un toplam borcu açıklandı!

Yayınlanma: 11.05.2024 - 13:52

Güncelleme: 11.05.2024 - 13:52

Trabzonspor'un 56’ncı Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Genel kurula; Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk ve Ceyhun Eskici, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurul başkanları ve üyeler katıldı.

NET BORÇ 4 MİLYAR 486 MİLYON TL

Konuşmaların ardından kulübün Denetim Kurulu raporu, daha sonra da Yönetim Kurulu faaliyet raporları, üyelere yazılı olarak iletildi.

Denetim Kurulu Başkanı İsmail Keskin tarafından okunan rapora göre; aktif üye toplamı 11 bin 422, Divan Kurulu üye sayısının da 2 bin 221 kişi olduğu açıklandı.

Kulübün borcunu açıklayan Keskin yaptığı konuşmada "Gerçekleşen kalemler neticesinde 31.3.2024 tarihi itibariyle kısa vadeli borç toplamımız 3 milyar 344 milyon, uzun vadeli borç toplamımız 1 milyar 610 milyon, brüt borç toplamı 4 milyar 955 milyon TL’dir. Bundan kısa vadeli mevcutlarımız olan 469 milyon TL’yi düştüğümüzde 31.3.2024 tarihi itibariyle net borcumuz 4 milyar 486 milyon Türk Lirası’dır" dedi.