Türk sporu, yabancı oyuncular!

17 Haziran 2022 Cuma

Son haftalarda basınımızda, Türk spor takımlarının uluslararası karşılaşmalarda bolca altın ve gümüş madalya kazandıkları haberlerinden geçilmez oldu... Örneğin, mayısın 2. haftasında 6 dünya, 15 Avrupa şampiyonluğu yaşadık...

“Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda” destan yazdık! Altın madalyalar peş peşe geldi... Altı altın, iki bronz madalya kazandık.

Milli boksörlerimiz, Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir kendi sıkletlerinde şampiyon oldular. 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri bronz madalya kazandılar.

Ortak söylemleri: “Makyajımız mor göz!” idi...

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Gülnaz Coşkun okçulukta Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya kazandı...

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Vakıfbank Voleybol Kadın Takımı, “CEV (Avrupa Voleybol Şampiyonlar)” Ligi Süper Finali’nde son şampiyon İtalyan Imoco Volley’i 3-1 yendi ve Avrupa’nın en büyüğü oldu. Vakıfbank, tarihinde 5. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-siyahlı takım, daha önce üç kez şampiyonluğu finalde kaybetmişti!

Oyuncularının üçü yabancı kadın sporcudur!

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Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası’nın ilk gününe milli sporculardan yedi madalya geldi. Tekvandoda kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel ve 53 kiloda Zeliha Ağrıs şampiyon oldular.

Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, Avrupa şampiyonu olurken, 54 kiloda Görkem Polat gümüş, aynı kiloda Deniz Dağdelen ise bronz madalyanın, “Para tekvandoda” ise kadınlar 47 kiloda Nurcihan Ekinci ve erkekler 58 kiloda Alican Özcan altın madalyanın sahibi oldular...

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İtalya’nın Varese kentinde düzenlenen “Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası’nda”, Fenerbahçe Kürek Şubesi, “Genç Erkeklerde Dört Tek Dümencili” ve “İki Çiftede”, “milli formalarıyla” Avrupa Şampiyonluğunu kazandılar...

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“Okullar arası sporları federasyonu (ISF)” milli sporcuları, 25 altın, 25 gümüş, 42 bronz, toplam 92 madalya kazandı…

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Basınımızdan:

Anadolu Efes, “Avrupa Liginin” son çeyreğinin ilk maçında Olimpiakos’u 77-74 mağlup ederek finale yükseldi. Anadolu Efes, tarih yazarak aferininin mimarı takımın çalıştırıcısı Ergin Ataman oldu.

Gecenin diğer maçında Real Madrid, El Clasico’da Barcelona’yı devirerek Anadolu Efes’in rakibi oldu. Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Olimpiakos ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 77-74 kazanan Anadolu Efes, finale yükselen taraf oldu...

Anadolu Efes takımı oyuncuları: Shane Larkin, Rodrigue Beaubois, Chris Singleton, Elijah Bryant, Adrien Moerman, Tibor Pleiss, Vasilije Micic, James Anderson, Bryant Dunston...

Türk takımı olarak başarısını kutlarız! Ancak, gerçeğe ciddi gözle bakalım! Hangi oyuncu Türk? Bu adları gören bir yabancı, bu takıma, “Türk takımı” diyebilir mi?

Argo Türkçesinde bir deyim var. “El âlemin oyuncağı ile gerdeğe girilmez!”

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Gençlere bravo

A milli futbol takımımız Litvanya maçında 37 şutla Avrupa rekorunu kırdı... Uluslararası C liginde dördüncü maçını da gol yemeden kazanmayı başardı.

Futbol milli takımımızda artık “ağabeylik” yok. Nedeni mi?

19 yaş: Doğan Alemdar, Tiago Çukur,

21 yaş: Yunus Akgün, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Rıdvan Yılmaz,

22 yaş: Ozan Kabak, Halil Dervioğlu,

23 yaş: Orhan Kökçü, Kerim Aktürkoğlu, Mert Müldür, Doğukan Sinik,

24 yaş: Cengiz Ünder, Merih Demiral, Salih Özcan...

Peki nerede 25-35 yaşındakiler? Yoklar çünkü onların yerinde yabancılar oynuyorlar! Günümüzde, liglerde 500 yabancı oyuncu var! Peki, Türk futbolcular neredeler? Herhalde tribünlerde!

Takımların Türk çalıştırıcıları da, yabancılara kıyasla daha başarılılar…

A Milli Takımımız

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Yabancılar nedeniyle, takımlar borç üzerine borç takıyorlar... Üstelik TL değil, dolar ya da Avro! Dört takımın borcunu biz döviz olarak değil, TL olarak verelim:

Fenerbahçe 5 milyar 977 milyon TL, Beşiktaş 4 milyar 579 milyon TL, Galatasaray 2 milyar 561 milyon TL, Trabzonspor 1 milyar 481 milyon TL...

Hangisi Türk

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, “spor kulüplerinin mali yapısının düzeltilmesini içeren yasanın çıkmaması halinde borçların 50 milyar lirayı bulacağını” söyledi!