Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi.
Trabzonspor, H Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Fransız kulüp Monaco ve Macar Ferençvaroş ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:
A
Arsenal
PSV Eindhoven
Bodo/Glimt
Zürich
B
Dinamo Kiev
Rennes
FENERBAHÇE
AEK Larnaca
C
Roma
Ludogorets
Real Betis
Helsinki
D
Braga
Malmö
Union Berlin
Saint-Gilloise
E
Manchester United
Sociedad
Sheriff
Omonoia
F
Lazio
Feyenoord
Midtjylland
Sturm Graz
G
Olympiakos
Qarabağ
Freiburg
Nantes
H
Kızılyıldız
Monaco
Ferençvaroş
TRABZONSPOR
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