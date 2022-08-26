Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 14:38
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları çekildi.

Trabzonspor, H Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Fransız kulüp Monaco ve Macar Ferençvaroş ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:

A

Arsenal

PSV Eindhoven

Bodo/Glimt

Zürich

B

Dinamo Kiev

Rennes

FENERBAHÇE

AEK Larnaca

C

Roma

Ludogorets

Real Betis

Helsinki

D

Braga

Malmö

Union Berlin

Saint-Gilloise

E

Manchester United

Sociedad

Sheriff

Omonoia

F

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

G

Olympiakos

Qarabağ

Freiburg

Nantes

H

Kızılyıldız

Monaco

Ferençvaroş

TRABZONSPOR


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