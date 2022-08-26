Trabzonspor'un Naci Ünüvar transferinde 'Türk vatandaşlığı' engeli

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:02

Trabzonspor’un Naci Ünüvar transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Ajax CEO'su Edwin van der Sar, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası yaptığı açıklamada Naci Ünüvar için "Naci, harika tekniğe sahip bir oyuncu. Ajax akademisindeki çok büyük bir yetenek. Umuyorum ki Türkiye'de süre almak onun için iyi olur" diye konuştu. Edwin van der Sar'ın bu açıklaması, Naci Ünüvar'ın Trabzonspor'a kiralık transferinin tamamlandığı şeklinde yorumlandı.

Ancak Hollanda Postası'na konuşan genç yetenek Trabzonspor formasını giymeyi çok istediğini tek engelin 'Türk vatandaşlığı" olduğunu söyledi.

TRANSFERDE 'TÜRK VATANDAŞLIĞI' ENGELİ

Trabzonspor, Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma konusunda ciddi mesafe kat etmesine rağmen, transferin gerçekleşmesi vatandaşlık engeline takıldı. Genç futbolcu, Hollanda Postası'na yaptığı özel açıklamasında teklifi doğrularken, transferin henüz gerçekleşmemesinin tek nedeninin Türk vatandaşlığı bulunmamasından kaynaklandığını söyledi. Aile, genç yeteneğin hızlı bir şekilde Türk vatandaşı olması konusunda girişimlere başladı.

Ünüvar, süreç konusunda yaptığı açıklamasında "Evet, Trabzpnspor'dan transfer teklifi aldığım doğrudur. Ailem, bu konuda birkaç kez Trabzonspor ile görüşmeler yaptı. Transferim için aslında her şey tamam. Tek engel, benim şu anda Türk vatandaşı olmamam. Aslında ailemin Hollanda vatandaşlığı yanında Türk vatandaşlıkları da var. Fakat ailem beni doğumumdan sonra nüfusa kayıt ettirmemiş. Biz de bu konuda biraz ihamalkar davrandık. Şimdi de 19 yaşında olduğum için yetişkinler grubuna giriyor ve bir yabancının Türk vatandaşı olabilmesi için yapması gerekenleri benim de yapmam gerekiyor. Bu süreç de uzun zaman alacak gibi görünüyor. Ailem, Türk vatandaşlığını hızlı bir şekilde alabilmem için kolları sıvamış durumda, ama pek kolay görünmüyor. Eğer transfer dönemi sona ermeden önce Türk vatandaşı olabilirsem, o zaman Trabzonspor'a transferim gerçekleşebilir. Sayın Abdullah Avcı, beni takımda Türk stasüsünde oynatmak istiyor, yabancı statüsünde değil. Şimdi bekleyip göreceğiz. Umarım, Türk vatandaşlığını çok kısa süre içerisinde alabilirim" ifadelerini kullandı.