Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas! Bakasetas'ın bu sezonki performansı...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 11:08

Anastasios Bakasetas, 28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'ın Korinth şehrinde doğdu. Futbola ilk olarak Asteras Tripolis takımının altyapısında başlayan Anastasios Bakasetas bu takımın U20 takımında forma giydi. 2011 yılında ise Thrasyvoulos takımına kiralık olarak gönderildi. Bu takımda bedelsiz bir şekilde kiralık forma giyen Yunan futbolcu yalnızca 6 ay forma giydi.

Anastasios Bakasetas 6 ayın sonunda Astreas Tripolis’e geri döndü. 3 sene bu takımda forma giydikten sonra Aris Selanik adlı kulübe tekrardan kiralık olarak gönderildi. Burada da yine 6 ay forma giyen Anastasios Bakasetas sözleşmesi 2015 yılı itibari ile sona erdi. Sözleşmesi sona erdikten sonra Panionios kulübüne bedelsiz bir şekilde transfer olan Bakasetas 2016 yılında 300 bin Euro karşılığında AEK Atina takımına transfer oldu. AEK Atina takımında etkili bir performans gösteren Yunan oyuncu, 2019 yılında Alanyaspor ile anlaştı.

Alanyaspor'a 700 bin Euro karşılığında transfer olan Bakasetas'ın Süper Lig macerası Alanyaspor ile ilk kez başladı. Alanyaspor ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayan Yunan futbolcu, 2020/2021 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu.

Bordo-mavililerde forvet mevkisinde oynayan Bakasetas, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.

2011 yılında Yunanistan U19 takımına çağrılan Anastasios Bakasetas, milli takımda 19 maçta forma giyme şansı buldu. Bu 19 karşılaşmada Bakasetas 4 gol kaydetti. Bakasetas 2013 yılında ise Yunanistan U20 takımına çağrıldı.

Yunan futbolcu, ilk kez Yunanistan A Milli Takım formasını 2016 yılında giydi. Şu ana kadar 27 kez milli formayı giyen Bakasetas, bu karşılaşmalarda hiç gol atamadı.