Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sıralama turu ile start aldı

Yayınlanma: 10.04.2025 - 14:42

Güncelleme: 10.04.2025 - 14:42

Antalya’nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. ‘Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda sporcular, Toros Dağları’nın benzersiz doğasında pedal basacaklar. 4 gün 4 etaptaki yarışlar, 200 kilometrelik parkurda gerçekleşecek. Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya’dan yaklaşık 100 sporcu yer aldı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “Kemer’de çok güzel ve özel işler yapıyoruz. Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nın bugün startını veriyoruz. Sezonu bu yarışımız ile açtık, güzel bir yarış olmasını diliyor katılımcılara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Enduro Organizasyon Kurucusu Semih Özdemir, “Uluslararası bisiklet sporcuları ile bir aradayız. Yurt dışından da olmak üzere yaklaşık 100 sporcumuz var. Bu yıl birçok ülkeden sporcu katılım gösteriyor. Kemer’i coğrafyamız ile ön plana çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım güzel bir yarış tamamlanacak. Destekçilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ÖMER NİZAM: KEMER BİSİKLETLE GÜNDEMDE YER ALIYOR

Trans Taurus Etap Yarışları Koordinatörü Ömer Nizam, “Bu sene etkinliğimizin üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. 2016 yılında başlatmıştık ama bir süre ara vermek zorunda kaldık. Trans Taurus’a Kemer’in bisiklet rotalarına olan inancımızla tanıtıma destek olmak amaçlı tekrar start verdik. Yaklaşık 100 sporcu var. Yarısı Türk ve yarısı yurt dışından gelen misafirlerden oluşuyor. Yaklaşık 10 gündür burada antrenman yapıyorlar. 2020 yılında belediyemiz desteğiyle Türkiye’nin en teknik bisiklet rotalarını hayata geçirmiştik. O yıldan bu yana birçok ülkeden bisikletliyi Kemer’de ağırladık. Nisan ayında da 2 dağ bisikletimiz var. Aynı zamanda yol bisikleti Akra Gran Fondo sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile Kemer bisiklet destinasyonu haline geldi. Kemer bisikletle gündemde yer alıyor. Biz de bu organizasyonlarda yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Başta kaymakamlığımız olmak üzere yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.