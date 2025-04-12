Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda ikinci gün sona erdi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 17:25

Güncelleme: 12.04.2025 - 17:25

Antalya’nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. ‘Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganı ile Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışın ikinci gününde Gedelme Yaylasından start alan sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması Yaylalarından geçecek. Sedir ormanları içerisinden Ovacık Yaylasına ulaştı. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular finişe ulaştı.

Dağ bisikleti kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Gökhan Uzuntaş (2:42:03,16)

2- Ivan Inozemtsev (2:47:25,33)

3- Pavel Melnikov (2:52:57,70)

Gravel kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Ahmet Karağolan (3:00:02,82)

2- Daria Pravilova (3:07:17,66)

3- Vitali Skorobogat (3:09:11,57)

E-bike kategorisinde ilk üç şöyle:

1- Abdulkadir Erduru (2:51:11,26)

2- Efrahim Özcan (2:52:22,11)

3- Mert Alta (3:19:43,89)

Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü ve son gününde Ovacık Yaylasından start verilecek. Kemer’in eşsiz güzelliğe sahip Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde, Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla’dan geçecek sporcular, Kuzdere’de 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaşacak.

Yarışın ardından dereceye giren sporcular, saat 17.00’de Olbia Parkı’nda düzenlenecek ödül töreninde kupalarına kavuşacak.

SEMİH ÖZDEMİR: DÜNE GÖRE BİRAZ DAHA ZOR BİR ETAPTI

Enduro Organizasyon Kurucusu Semih Özdemir, “Yarışın ikinci günün tamamladık. Düne göre biraz daha zor bir etaptı bugün, yarışçılardan da geri dönüşler bu yönde ama bir sıkıntı yok. Normal akış içerisinde devam etti. Mutluyuz ilk yarışçıları gördükten sonra. Artık yarın için hazırlıklarımızı başlattık. Parkur ise düne göre bugün biraz daha uzun ve zorluydu. Tırmanma biraz daha fazlaydı tabii bu da yarışçıları etkiledi” dedi.

IGOR RIABKOV: GERÇEKTEN ÇOK BEĞENDİM, DOĞA ÖZELLİKLE ÇOK GÜZEL

Rus dağ bisikleti sporcusu Igor Riabkov, “Rusya dışındaki ilk yarışıma katıldım. Gerçekten çok beğendim, doğa özellikle çok güzel. Ayrıyeten organizasyon da çok güzel ve güvenli. Bugünkü parkur ise zorluydu ama bir o kadar da keyifli geçti” diye konuştu.