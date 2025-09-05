Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 11:18:00
30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan 2190 km’lik uluslararası rally raid yarışı TransAnatolia’nın Kapadokya-Çorum etabı 4 Eylül Perşembe günü koşuldu. Perşembe sabahı Kapadokya’dan start alan yarışmacılar toplam 421 km’lik sürüş sonunda günü Çorum’da noktaladı. 

30 Ağustos Cumartesi günü Bursa’dan start alan Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia’da geri sayım başladı. 6 Eylül Cumartesi günü Bolu’da sona erecek yarışın son 510 km’si kaldı.

4 Eylül Perşembe sabahı Kapadokya’daki kamp alanından start alan yarışmacılar, günün en uzun etabıyla oldukça yorucu bir günü geride bıraktı. 154 km’si iki özel etaptan oluşan toplam 421 km’lik sürüşün yaşandığı yarışın altıncı gününde Düver, Çayıralan, Çandır, Akdağ, Yeşildere’den geçen yarışmacılar günü Çorum’da noktaladı. Yarışın ilk etabında çok hızlı olan yarışmacılar, tarlaların arasından geçerek dağlara ulaştı. Ardından yarışmacılar dar bir pistte, bitki örtüsünden dolayı görüş mesafesinin sınırlı olduğu bir parkuru geride bıraktılar.

