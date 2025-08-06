TransAnatolia 2025'e SSV damgası

Türkiye’nin doğası, coğrafyası ve tarihi rotalarıyla özdeşleşen en büyük motor sporları organizasyonu olan TransAnatolia Bursa’dan başlayacak ve Bolu’da son bulacak.

17 ildeki oldukça zorlu arazilerden geçerek 2190 kilometrelik heyecan dolu bir parkura sahne olacak.

OTOMOBİLLERDEN FARKLI BİR DİSİPLİNE SAHİP

Bu yılın en dikkat çekici gelişmesi ise, yarışın SSV kategorisinde yaşanıyor. SSV’ler, sürücü ve co-pilotun yan yana oturduğu, güvenlik kafesiyle donatılmış, yüksek hızlara ulaşabilen ve kendi teknik kurallarıyla yarışan özel araçlar.

Otomobillerden daha farklı bir disipline sahip olan bu araçlar, TransAnatolia’da her yıl daha fazla sporcu tarafından tercih ediliyor. Bu yıl katılımda yaşanan artış, SSV’yi sadece bir yarış sınıfı olmaktan çıkarıp yarışın yıldız kategorisi haline getirdi.

Hollanda, İtalya, Romanya, İngiltere ve Türkiye’den gelen ekipler, SSV klasmanına uluslararası bir soluk katarken; her biri farklı arazi deneyimlerine sahip olan yarışçılar, TransAnatolia’nın teknik rotasında hem hız hem de dayanıklılık testine tabi tutulacak.

Yarışa renk katan isimler arasında geçen yılın şampiyonu İngiliz pilot Paul Severin ve co-pilotu Delphine Delfino da yer alıyor. Delfino aynı zamanda bu yıl SSV kategorisinde yarışacak olan beş kadın co-pilot arasında bulunuyor. Öte yandan İsrafil Akyüz, Mert Süleyman Tepe, Onur Talay, Tuğberk Türkmen, Abdullah Turgut, Harun Değnek, Mert Öztiryaki ve Uğur Tepe de motor sporları tutkunlarının heyecanla takip ettiği bu zorlu serüvende mücadele edecek.

TransAnatolia’da bu yıl SSV kategorisinde sadece araç sayısındaki artış değil, aynı zamanda çeşitlilik de dikkat çekiyor. Hollanda, İtalya, Romanya, İngiltere ve Türkiye’den katılan takımlar, yarışa uluslararası bir rekabet havası katıyor.

TransAnatolia SSV yarışmacıları:

• Stefano Bosio – Federica Bosio / İtalya

• Federico Butto – Emiliano Tinaburri / İtalya

• Ruud Vollebregt – Patricia Vollebregt / Hollanda

• Laurens Meijer – Robbert Visser / Hollanda

• Johan Pouw – Nico Gründmann / Hollanda

• Nicusor Duica – Nicoleta Duica / Romanya

• Marian Andreev – Marius Aurelian Pop / Romanya

• Paul Severn – Delphine Delfino / İngiltere

• İsrafil Akyüz – Mert Süleyman Tepe / Türkiye

• Onur Talay – Tuğberk Türkmen / Türkiye

• Abdullah Turgut – Harun Değnek / Türkiye

• Mert Öztiryaki – Uğur Tepe / Türkiye

TransAnatolia Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Rallide yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele ediyor.

Yarış, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşiyor.