TransAnatolia Rally Raid’de 2.190’km’lik zorlu mücadele sona erdi

T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu katkılarıyla gerçekleşen Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia’nın 15.si geride kaldı. 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan TransAnatolia, 2190 km sonunda 6 Eylül Cumartesi günü Bolu’da finish gördü.

TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yarışılıyor. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadale ediyor.

Bu yıl 17 il sınırından geçen yarış, Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyon, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaştı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan gelen 98 yarışmacı, zorlu rotada hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarının sınırlarını zorladı.

31 Ağustos Pazar günü yarışın ilk etabında; yoldan çıkarak kaza yapan ATV yarışçısı Hasan Yatgın’ın hayatını kaybetmesi sonrası bir gün yas ilan edilerek ara verilen yarış, 2 Eylül Salı günü devam etti. 5 Eylül Cuma günkü yarışta 35 numaralı İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle geçirdiği kazada kaburgasını çatlatırken, 202 kapı numarasıyla SSV’de yarışan İtalyan Federico Butto & Emiliano Tinaburri’nin kullandığı araç yandı. Yarışmacıların hızla araçtan kurtulduğu, sağlık durumlarının gayet iyi olduğu kazada, yanan araca hızlı müdahale ile yangın hemen söndürüldü.

2190 km’lik maceranın sonunda sonuçlar şu şekilde gerçekleşti;

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; San Marino’lı yarışmacı Thomas Marini 14 saat 27 dakika 26 saniye ile birinci, İtalyan Paolo Degiacomi 14 saat 32 dakika 35 saniye ile ikinci olurken, İtalya yarışmacı Maikol Reboldi yarışı 15 saat 53 dakika 52 saniye ile üçüncü oldu. Tecrübeli Türk yarışmacı Murat Yazıcı, son güne 3. sırada başladı ancak yarışın son 10 km’sinde yaşadığı teknik arıza nedeniyle podyum göremedi.

Otomobil sınıfında;

SSV kategorisinde; İngiliz Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 15 saat, 07 dakika, 04 saniye ile birinci, Romanyalı Marian Andreev & Marius Aurelian Pop ekibi 16 saat 32 dakika 39 saniye ile ikinci, Hollandalı Lurens Maijer & Robbert Visser iklisi 17 saat 34 dakika 58 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil kategorisinde; Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim & Onur Sırımoğlu 19 saat 35 dakika 35 saniye ile birinci, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Mitat Diker ve Erdal Oral 28 saat 06 dakika 21 saniye ile ikinci oldu, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt & Özaydın Dölek 33 saat, 13 dakika, 21 saniye ile yarışı üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi yarışı 17 saat 02 dakika 25 saniye ile tamamladı.

Raid kategorisinde ilk üç sıralaması ise şu şekilde gerçekleşti;

Murat Ali İçoğulları & Kerem Eldem birinci, Birol Yücel & Cem Topçuoğlu ikinci, Gerçek Sunman & Bahar Sunman üçüncü oldu.