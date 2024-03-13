Transfer çalışmaları başladı: Trabzonspor'a Hırvat sol bek!
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Rangers forması giyen Hırvat futbolcu Borna Barisic ile kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.
Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Bordo-mavililer, Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Hırvat sol bek Borna Barisic ile görüşmelere başladı.
31 yaşındaki oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelip Trabzonspor yönetimiyle görüşeceği öğrenildi.
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