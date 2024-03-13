Transfer çalışmaları başladı: Trabzonspor'a Hırvat sol bek!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Rangers forması giyen Hırvat futbolcu Borna Barisic ile kadrosuna katmak için çalışmalara başladığı kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:13
Transfer çalışmaları başladı: Trabzonspor'a Hırvat sol bek!
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Trabzonspor yönetimi ve teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon kadro planlaması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer, Rangers ile sezon sonu sözleşmesi bitecek Hırvat sol bek Borna Barisic ile görüşmelere başladı.

31 yaşındaki oyuncunun menajerinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelip Trabzonspor yönetimiyle görüşeceği öğrenildi.


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