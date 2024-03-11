Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası: 'Trabzonspor maçında...'

Yayınlanma: 11.03.2024 - 08:15

Güncelleme: 11.03.2024 - 08:15

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından TV8.5 ekranlarında mücadeleyi değerlendiren ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, İrfan Can Kahveci'ye ayrı parantez açarken sarı-lacivertlilerin haftaya oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi dikkat çeken bir kadro tahmini yaptı.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"İlk yarıda hemen hemen hiç üretemeyen bir Fenerbahçe izledik."

"NE FENERBAHÇE'Yİ NE DE GALATASARAY'I ÜZMÜYORLAR"

"Bu sene ne Fenerbahçe'yi ne de Galatasaray'ı üzmüyorlar. Bunu net şekilde söyleyebilirim."

"BİRİNCİ ALTERNATİF MERT HAKAN YANDAŞ"

"Mert Hakan Yandaş konusunda geçtiğimiz hafta yaptığımız tespitin doğru olduğunu gördük. Artık şunu görüyoruz ki Szymanski ve Fred'in birinci alternatifi Mert Hakan Yandaş."

İRFAN CAN KAHVECİ İDDİASI

"Cengiz Ünder ile Kerem Aktürkoğlu'nu ben aynı görüyorum. Ya varlar ya yoklar. Varlıklarını gollerle veya maçı çözerek gösteriyorlar ama İrfan Can Kahveci öyle değil. İrfan oyuna da katkı sağlıyor.İrfan Can'ın fiziği de belli oldu ki kötü değil. Belli oldu ki gelecek hafta Cengiz Ünder değil İrfan Can Kahveci oynayacak."