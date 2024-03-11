Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Şampiyonun kim olacağı...'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Selahattin Baki'nin sözlerine yanıt veren Saral, "Madem 'şampiyon olacağım' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:25
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Şampiyonun kim olacağı...'
Abone Ol google-news

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Taner Saral, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Taner Saral yaptığı açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız maçta 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani, yeni bir 'tavşan' beklentisidir. Buna müsaade edilir ise tepkimiz çok sert olur!" ifadelerini kullandı.

Taner Saral

"TRABZONSPOR'UN UMURUNDA DEĞİL"

"Şampiyonun kim olacağı, kendi hedefleri doğrultusunda mertçe ve emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor'un umurunda değil" diyen Saral, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki'nin Trabzonspor maçına yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi.

Saral, "Bu hafta sonu evimizde ağırlayacağımız bir takımın yöneticisi olan bu arkadaş, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasının hemen ardından bizim maça yönelik olarak 'şapkadan tavşan çıkartma' örneklemesi yaparak, daha şimdiden hepimizin artık alıştığı, merkez hakem kurulunu ve federasyonu baskı altına alma çalışmalarına başladı. Madem 'şampiyon olacağım' diyorsun o zaman Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın. Bu tür ifadelerle böyle milleti kışkırtmayacaksın. Sahaya çıkıp futbolunu oynayacaksın ve 90 dakikanın sonunda iyi olan kazanacak. Hepsi bu kadar!" diye konuştu.

Selahattin Baki

"HAKEM HATASI İSTEMİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunan Saral, şunları söyledi:

"Trabzonspor yıllardır hakemlerin verdiği yanlış ve kasıtlı kararlar yüzünden mağdur olmuş, şampiyonlukları çalınmıştır. Hakemleri baskı altına almayı adet edinerek şampiyonluğa ulaşanların, özellikle de bu sezon bir çok maçını 'şapkadan çıkartılan tavşan' ile kazananların, utanmadan Trabzonspor maçında 'hakem hatası istemiyoruz' çağrısı aslında 'bizi kurtarın, bu yarışın içinde tutmaya devam edin' çığlığıdır. Yani yeni bir tavşan beklentisidir. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'a atanacak hakemlere ve VAR'da oturacak arkadaşlara, hiçbir şekilde baskıya boyun eğmek zorunda olmadıklarını hatırlatsınlar. Onlar ligdeki bütün takımların maçlarını aynı özenle yönetmek ve özellikle bu sezon sıkça şahit olduğumuz ligin en tepesindeki iki takıma ayrıcalık tanıma refleksinden uzak durmak zorundadır. Bu maçın sonucunu etkileyecek herhangi bir hakem kararı istemiyoruz. Hem ligde hem kupada kendi hedeflerine kilitlenmiş büyük Trabzonspor camiasının tek beklentisi adaletin dışına çıkılmamasıdır. Haftalardır şahit olduğumuz tiyatroların Trabzon'da tekrarlanmasının camiamızda yaratacağı tepkiyi düşünmek dahi istemiyoruz. Eğer yaşanır ise bu işe bulaşanların hakemlik kariyerlerinin ne şekilde sonlandığını bütün futbol kamuoyu bilmektedir"

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Pendikspor maçının ardından "Bakalım Trabzon deplasmanında şapkadan nasıl bir tavşan çıkarmayı planlıyor TFF. Hep beraber göreceğiz" açıklamalarını yapmıştı.


trabzonspor haberleri fenerbahçe haberleri Selahattin Baki haberleri Taner Saral haberleri

İlgili Haberler

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası: 'Trabzonspor maçında...'

Rıdvan Dilmen'den İrfan Can Kahveci iddiası: 'Trabzonspor maçında...'
Sakatlığı nedeniyle forma giyememişti: Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!

Sakatlığı nedeniyle forma giyememişti: Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gelişmesi!
Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Alanyaspor travması Abdullah Avcı'yı da etkilemiş'

Spor yazarları Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Alanyaspor travması Abdullah Avcı'yı da etkilemiş'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fatih Terim, şampiyonluk turuna galibiyetle başladı

Fatih Terim, şampiyonluk turuna galibiyetle başladı
Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları

Kombi kullanımında uzman tavsiyeleri: Tasarruflu ve verimli ısınma yolları
Fenerbahçe maçındaki kararları tartışma yaratmıştı: MHK'den Kadir Sağlam kararı!

Fenerbahçe maçındaki kararları tartışma yaratmıştı: MHK'den Kadir Sağlam kararı!
Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’

Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı ‘Erkek vücudu bir şaka değil’
Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!

Union Saint-Gilloise maçında sakatlanmıştı: Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri

Ramazan ayı mesajları 2024: En yeni, güzel, kısa, anlamlı ve resimli Ramazan mesajları ve ‘Hoş geldin Ramazan’ sözleri
Sertab Erener yeniden Eurovision'da sahne alacak

Sertab Erener yeniden Eurovision'da sahne alacak
Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi

Arda Güler, Real Madrid’de attığı ilk gol için “İnanılmazdı” dedi