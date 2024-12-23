Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

Transfer dönemi, Süper Lig takımlarının yeni oyuncu kadroları oluşturacağı ve kadrolarını güçlendireceği önemli bir süreç olarak futbolseverler tarafından takip ediliyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 14:37

Transfer dönemi tarihleri gündemdeki yerini aldı. Ara transfer dönemi taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman başlıyor? 2025 Süper Lig ara transfer dönemi tarihleri

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri açıklandı.

Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.


Etiketler: #Ara transfer dönemi #Transfer dönemi

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