Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini belirledi. Peki, Transfer harcama limitleri ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon TL?
TFF 2026-2027 SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİNİ AÇIKLADI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini resmen belirledi.
2026/2027 SEZONU SÜPER LİG TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ
Galatasaray A.Ş. – 9.006.596.835 TL
Fenerbahçe A.Ş. – 6.330.032.702 TL
Trabzonspor A.Ş. – 2.530.783.285 TL
Beşiktaş A.Ş. – 4.123.397.974 TL
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 1.099.918.616 TL
Göztepe A.Ş. – 678.239.611 TL
Samsunspor A.Ş. – 1.124.529.320 TL
Çaykur Rizespor A.Ş. – 1.817.301.750 TL
Tümosan Konyaspor – 1.101.846.407 TL
Kocaelispor – 953.682.308 TL
Corendon Alanyaspor – 571.608.883 TL
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 817.925.936 TL
Kasımpaşa A.Ş. – 647.958.968 TL
Natura Dünyası Gençlerbirliği – 805.716.149 TL
İkas Eyüpspor – 801.174.603 TL
Erzurumspor – 893.261.956 TL
Amedspor – 893.261.956 TL
Çorum FK – 893.261.956 TL