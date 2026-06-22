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Transfer harcama limitleri ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon TL?

Transfer harcama limitleri ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon TL?

22.06.2026 22:07:00
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Haber Merkezi
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Transfer harcama limitleri ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon TL?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek 18 kulübün takım harcama limitlerini açıkladı. Peki, Transfer harcama limitleri ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon TL?
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu öncesinde Süper Lig kulüplerinin takım harcama limitlerini belirledi. Peki, Transfer harcama limitleri ne kadar? Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor harcama limiti kaç milyon TL?

TFF 2026-2027 SÜPER LİG HARCAMA LİMİTLERİNİ AÇIKLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2026 tarihli toplantısında 2026-2027 sezonu Süper Lig takım harcama limitlerini resmen belirledi. 

2026/2027 SEZONU SÜPER LİG TAKIM HARCAMA LİMİTLERİ

Galatasaray A.Ş. – 9.006.596.835 TL

Fenerbahçe A.Ş. – 6.330.032.702 TL

Trabzonspor A.Ş. – 2.530.783.285 TL

Beşiktaş A.Ş. – 4.123.397.974 TL

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 1.099.918.616 TL

Göztepe A.Ş. – 678.239.611 TL

Samsunspor A.Ş. – 1.124.529.320 TL

Çaykur Rizespor A.Ş. – 1.817.301.750 TL

Tümosan Konyaspor – 1.101.846.407 TL

Kocaelispor – 953.682.308 TL

Corendon Alanyaspor – 571.608.883 TL

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 817.925.936 TL

Kasımpaşa A.Ş. – 647.958.968 TL

Natura Dünyası Gençlerbirliği – 805.716.149 TL

İkas Eyüpspor – 801.174.603 TL

Erzurumspor – 893.261.956 TL

Amedspor – 893.261.956 TL

Çorum FK – 893.261.956 TL

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