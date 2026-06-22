Astrolojide iletişim sorunları ve teknolojik aksaklıklarla ilişkilendirilen Merkür retrosu, 2026 yılında da merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman? 2026 Haziran Merkür Retrosu başlangıç ve bitiş tarihi

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkür Retrosu 29 Haziran 2026 tarihinde başlıyor, 23 Temmuz 2026 tarihinde sona eriyor.

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür retrosu, astrolojide Merkür gezegeninin Dünya’dan bakıldığında geri gidiyormuş gibi görünmesi durumuna verilen isimdir. Aslında gezegen fiziksel olarak geri hareket etmez; bu durum, Dünya ile Merkür’ün Güneş etrafındaki hız farkından kaynaklanan optik bir yanılsamadır.